Fahrrad-Club Grevenbroich : Mit dem Rad Landschaft, Kultur und Geschichte entdecken

Der historische Tuppenhof in Kaarst-Vorst ist Ziel beim Anradeln des ADFC am 5. April. Foto: Klaus Stevens

Grevenbroich Mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) die Stadt und die Region erkunden – das können Radfahrer 2020 bei rund 45 Touren. Die ADFC-Ortsgruppe hat jetzt ihr Tourenprogramm vorgestellt.

Für trainierte und für weniger ausdauernde Radfahrer ist im Programm etwas dabei, für Kulturintessierte ebenso wie für Naturfreunde. Kürzere Strecken werden bei den Feierabendtouren dienstags (im April und ab 8. September ab 17, sonst in der Regel ab 18 Uhr) zurückgelegt. Start ist meistens am Grevenbroicher Marktplatz.

Etwas länger sind Touren etwa zu Findlingen des Künstlers Anatol am Strategischen Bahndamm (19. Juli), zum Eko-Haus der japanischen Kultur in Düsseldorf (26. Juli) oder zur Prinz Bernhard-Mühle im Rurtal bei Melik (Niederlande) am 1. Juni, am Internationalen Mühlentag. Bei mehreren Fahrten werden auch öffentliche Verkehrsmittel genutzt, etwa bei der Tagestour nach Limburg am 14. Mai.