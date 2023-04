Aktion „Arbeitsplatz Kunst“ in Grevenbroich Mit dem Fahrrad zu den Künstler-Ateliers in der Stadt

Im Rahmen der Aktion „Arbeitsplatz Kunst“ öffnen am Wochenende des 5. und 6. Mai wieder Künstler und Künstlergruppen aus Grevenbroich ihre Ateliers. Mit 23 Akteuren verzeichnet die Stadt in diesem Jahr die höchste Beteiligung seit Beginn des Projekts. Kunstinteressierte haben an beiden Tagen die Möglichkeit, sich im persönlichen Gespräch über Techniken und aktuelle Vorhaben zu informieren sowie die Entstehung von Kunst hautnah zu erleben. Beteiligt sind Maler, Bildhauer und Fotografen.