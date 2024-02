Altersjubilarin aus Grevenbroich Runder Geburtstag im Seniorenhaus: Minni Utsch wird 100 Jahre alt

Leise pfeifend sitzt Alwine-Wilhelmine Utsch, genannt Minni, im gemütlichen Ohrensessel und beteiligt sich ab und zu am Gespräch ihrer Besucher. Die zierliche Dame feiert am 5. Februar ihren Hundertsten. „Dass ich so alt werde, hätte ich nicht gedacht. Doch ich bin zufrieden, was will ich mehr?“, sagt die Jubilarin.