Unternehmen in Grevenbroich Bauministerin gratuliert der Wirtschaftsvereinigung zum 75-Jahr-Jubiläum

Bereits am 26. Oktober organisiert die Gemeinschaft in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsjunioren des Kreises und der IHK Mittlerer Niederrhein eine „Cross Table Network“-Veranstaltung in der Gaststätte „Erftruhe“ – eine Art Speeddating, bei dem sich potenzielle Geschäftspartner kennenlernen sollen.