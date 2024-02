Haushalt 2024 in Grevenbroich Millionen-Investitionen in die Zukunft der Stadt

In den Ausbau der Offenen Ganztagsschule (OGS) wird die Stadt in diesem Jahr 3,1 Millionen investieren – und bis 2027 rund 17 Millionen Euro. „Diese Investitionen sind nicht von Pappe, aber sie werden nicht reichen, da wird noch mehr kommen“, betont Krützen. Dabei hat er 2026 im Blick, das Jahr, in dem der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter bundesweit schrittweise eingeführt wird. Die Stadt habe bereits einen Check aller Grundschulen im Stadtgebiet vorgenommen, um zu ermitteln, was in Sachen OGS notwendig wird und was optimiert werden kann.