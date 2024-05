Schulen in Grevenbroich Stadt plant Millionen-Investition ins Erasmus-Gymnasium

Grevenbroich · Die Schule an der Röntgenstraße soll einen Neubau für die naturwissenschaftlichen Fächer erhalten. Das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie, die von der Stadt in Auftrag gegeben wurde. Wann das Projekt in Angriff genommen werden soll.

10.05.2024 , 04:50 Uhr

Das Erasmus-Gymnasium an der Röntgenstraße soll einen Neubau für die naturwissenschaftlichen Fächer erhalten. Foto: Kandzorra, Christian

Von Wiljo Piel