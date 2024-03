Häuser aus den 50er Jahren werden abgerissen Millionen-Investition in neue Wohnungen für die Grevenbroicher Südstadt

Der Bauverein Grevenbroich will am Herkenbuscher Weg in der Südstadt einen weiteren Meilenstein in seiner fast 100-jährigen Geschichte setzen: Drei ehemalige Mietshäuser des Alu-Produzenten VAW, die sich seit langer Zeit im Besitz der Genossenschaft befinden, sollen in den nächsten Jahren abgerissen werden, um einem modernen Quartier mit insgesamt 95 Wohnungen zu weichen. Die Investitionssumme ist beachtlich: Vorstand Sven Möller beziffert sie aktuell mit rund 30 Millionen Euro.