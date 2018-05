Grevenbroich: Mieter müssen für Sanierung umziehen

Grevenbroich Der Bauverein will das Haus Kolpingstraße 100 sanieren und Sozialwohnungen schaffen. UWG-Ratsherr Rolf Göckmann hakt im Rat nach, warum Mieter die Kündigung erhalten hätten: "Wir wollen sozialverträgliche Lösungen", fordert er.

Insgesamt 34 öffentlich geförderte Wohnungen schafft der Bauverein Grevenbroich für mehr als fünf Millionen Euro an der Kolpingstraße in der Südstadt. Zwischen zwei anderen Bauvereinshäusern wird zurzeit ein Mehrfamilienhaus mit 19 Wohnungen errichtet. Etwa ab Jahreswechsel will die Genossenschaft zudem das aus dem Jahr 1963 stammende Nachbarhaus Kolpingstraße 100 sanieren. Aus den 15 beim Bau frei finanzierten Wohnungen sollen nun Sozialwohnungen werden.

Bei dem Umbau werde auch der Zuschnitt der Wohnungen verändert. "Wir versuchen, für die Mieter andere Wohnungen in unserem Bestand zu finden, garantieren können wir das aber nicht." Für etwa die Hälfte der Mieter sei bereits eine Lösung gefunden worden. "Für die Wohnungen, in die sie ziehen, wird ein neuer Mietvertrag abgeschlossen."Nach dem Umbau an der Kolpingstraße könnten sie in ihren Wohnungen bleiben oder ins sanierte Haus zurückziehen. "Allerdings ist dort dann ein Wohnberechtigungsschein erforderlich", sagt Zimmermann.