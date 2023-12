Neuer Mietspiegel für Grevenbroich vorgelegt Mieten legten seit 2020 um knapp acht Prozent zu

Einige Beispiele: Bei einer Wohnung bis Baujahr 1948 in einfacher Wohnlage liegen die erfassten Werte zwischen 5,14 und 6,26 Euro je Quadratmeter, der Mittelwert bei 5,70 Euro je Quadratmeter, 2020 waren es 5,24 Euro. Bei einem Haus Baujahr 1990 bis 1999 in mittlerer Wohnlage liegt die Quadratmeter-Miete zwischen 6,86 und 8,36 Euro, der Mittelwert bei 7,61 (2020 7,07). In guter Wohnlage in einer zwischen 2000 und 2009 gebauten Wohnung wurden Mietwerte zwischen 8,39 und 10,21 Euro erfasst, der Mittelwert beträgt 9,30 (2020: 8,13 Euro, plus 14,3 Prozent). Bei Neubauten ab 2020 klettert der Mittelwert bei guter Wohnlage knapp über die Zwölf-Euro-Marke (12,08).