Obst und Gemüse auf Mietparzellen in Neukirchen selbst anbauen : Mietbares Gartenglück in Neukirchen

Mais, Salat und Kräuter können Hobbygärtner auf den Mietparzellen des Hofs Erftaue anbauen. Mit Rat und Tat steht Julia Dahmen den Selbstversorgern zur Seite. Die Gärten erfreuen sich großer Beliebtheit und sind ausgebucht.

Der Anbauplan umfasst Fenchel, Schalotten und Radieschen ebenso wie Buschbohnen, Hokkaido-Kürbis und Zucchini. „Der Anbauplan orientiert sich immer am Interesse der Gärtner“, beschreibt Julia Dahmen die Vorgehensweise. „Ich frage vorher nach ihren Wünschen.“ Salat, Kräuter und Co. gab es ebenso im vergangenen Jahr, neu dabei sind dafür jetzt Rote Bete sowie Pastinaken oder Sellerie. Auch hier steckt Liebe im Detail, den Gemüseklassiker Rote Bete gibt es nicht nur Old School, sondern auch als geringelte Tondo di Chioggia-Sorte. Überhaupt liebt die Hofbesitzerin in spe – ihre Bachelor-Arbeit im Kernfachstudiengang Germanistik trug den Titel „Die Darstellung der Bauern im Neithart Fuchs!“, inzwischen ist sie für Agrarwissenschaften eingeschrieben – Tüfteleien: „Wir experimentieren mit Süßkartoffeln und sind schon gespannt wie sie bei uns im Garten wachsen werden.“ Auf der guten alten Knolle, einst von Friedrich dem Großen populär gemacht und längst ein beliebtes Gemüse, liegt diesmal ein Sachwerpunkt. „Wir haben beispielsweise die im Jahre 1870 gezüchtete Sorte ‚Bamberger Hörnchen’ mit dabei“, das Exemplar, so führt die Fachfrau aus, ist eine „besonders . festkochende Sorte mit besonders gutem Speisewert, was sie so beliet bei Feinschmeckern macht“. Ob „Annabelle“, „Laura“, „Talent“ oder „Purple Rain“, allesamt weitere Kartoffelsorten, dann am Ende das kulinarische Rennen machen, zeigt sich im kommenden Herbst. Aber der Mieter ist Bestimmer, „will jemand bestimmte Sachen nicht in seinem Hofgarten haben, lasse ich Stellen frei“, damit hier eigene Ideen umgesetzt werden.