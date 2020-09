Bürgerschützenverein 1860 Neukirchen : Michael Abraham löst Bernhard Padberg als Präsident ab

Neukirchen Der 48-Jährige wurde bei der Generalversammlung in der Reithalle von Gut Neuhaus ohne Gegenstimme gewählt. Er folgt auf Bernhard Padberg.

Es war eine historische Generalversammlung am Freitagabend, schon allein wegen des Veranstaltungsortes: Der Bürgerschützenverein 1860 Neukirchen hatte erstmals in die Reithalle von Gut Neuhaus eingeladen, wo 104 Schützen genügend Abstand zueinander hatten. Ebenfalls außergewöhnlich: Eine Reihe von Vorstandsposten waren neu zu vergeben, was auch gelingen sollte. Bernhard Padberg (74) stand nach acht Jahren nicht mehr als Präsident zur Verfügung. Sein Nachfolger heißt Michael Abraham – er war zuletzt Vizepräsident.