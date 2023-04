In Neuenhausen geht eine Ära zu Ende Metzgerei schließt wegen Personalmangel

Fast ein halbes Jahrhundert war die Metzgerei Schiffer, früher Könen, in Neuenhausen eine Institution. An der Königslindenstraße kauften die Neuenhausener ihr Fleisch, den Aufschnitt, das legendäre Mett sowie Dinge des täglichen Bedarfs. Nun endet eine Ära: Ab diesen Donnerstag, 20. April, ist die Filiale in Neuenhausen geschlossen. Ende Juni soll auch in Jüchen Schluss sein.