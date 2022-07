Mann aus Essen lebensgefährlich verletzt : Messerstecherei: Tatverdächtiger aus Grevenbroich

Nach einer Messerstecherei in Essen hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Grevenbroich festgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Grevenbroich/Essen Nachdem ein 57 Jahre alter Mann in Essen mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen erwischt: Der 29-Jährige sei in seiner Wohnung in Grevenbroich festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags sitzt er nun in Untersuchungshaft. Nach einem mutmaßlichen Mittäter wird noch gefahndet.

Passanten hatten den 57-Jährigen am Freitagmittag mit mehreren Stichwunden im Stadtteil Dellwig gefunden und sofort den Notruf alarmiert. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Zeugen berichteten laut Polizei von zwei Tätern, die den 57-Jährigen angegriffen hatten, als er sein Haus verließ. Die beiden trugen demnach orangefarbene Warnwesten und flüchteten in einem weißen Kastenwagen.