Kriminalität in Grevenbroich Prozess wegen Messerstecherei im Bahnhofsviertel hat begonnen

Am Landgericht Mönchengladbach hat am Donnerstag der Strafprozess gegen einen 26 Jahre alten Grevenbroicher wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung begonnen. Der erste Prozesstag war nach wenigen Minuten vorbei. Der Staatsanwalt trug lediglich die Anklage vor. Der Prozess ist auf fünf Fortsetzungstermine im August und September angesetzt. Beim Folgetermin am 13. August kann sich der Angeklagte zur Tat einlassen oder schweigen. Der Vorsitzende Richter am Landgericht, Martin Alberring, wies den Angeklagten darauf hin, dass er sich beim nächsten Termin zur Tat äußern könne. Der Termin beginnt um 9.15 Uhr, die ersten Zeugen sind für 10 Uhr geladen.