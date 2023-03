Schwerpunkteinsatz im Bahnhofsviertel Messer und Rauschgift bei Kontrollen sichergestellt

Sechs Personen erhielten einen Platzverweis. Einem 25 Jahre alten Mann aus Grevenbroich wird der Besitz einer geringen Menge Amphetamin vorgeworfen. Er hatte das Tütchen mit dem Rauschgift hinter ein parkendes Auto geworfen, als sich die Beamten ihm näherten. Bei einem 26 Jahre alten Grevenbroicher wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. „Der Mann will die in Alufolie verpackten Bestandteile der Hanfpflanze gefunden haben. Dass es sich bei seinem Fund um Rauschgift handelt, will er allerdings nicht gewusst haben“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.