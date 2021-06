Spiritueller Zwischenruf : Mensch, Du bist einfach super

Langwaden Ein kleines Gebet aus der Bibel kann hilfreich sein. Erst recht dann, wenn man es sich gut sichtbar hinter den Spiegel klemmt. Warum das so ist, erklärt Bruno Robeck, Prior der Zisterzienser-Mönche aus dem Kloster Langwaden, in seiner heutigen Kolumne.

Ich finde, dass wir diesen Satz einfach einmal auf uns wirken lassen sollten. Es gibt genug Dinge an uns, die verbesserungswürdig oder eher störend sind. Wer über sich selbst nachdenkt, dem werden spontan mehr mangelhafte als positive Eigenschaften einfallen. Wer in den Spiegel schaut, sieht zuerst, was er am liebsten an sich ändern würde. Eine gewisse Grundunzufriedenheit mit dem Status quo ist auch gut, denn sie ist der Motor zur Weiterentwicklung. Sie kann aber störend und zerstörend werden, wenn wir nie mit uns selbst zufrieden sind. Das kleine Gebet aus der Bibel kann man sich gut hinter den Spiegel klemmen.