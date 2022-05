Über den Krieg reden, ihn nicht verdrängen : Mein Leben in Paradoxien

Bruno Robeck ist Prior der Langwadener Zisterziensermönche. Foto: Melanie Zanin

Langwaden Damit Frieden wird und erhalten bleibt, müssen wir über den Krieg sprechen, uns den schwierigen Fragen stellen, meint Pater Bruno Robeck aus dem Kloster Langwaden.

Binnenkirchlich lebe ich seit drei Wochen im Oster-Paradox. Der Schriftsteller und Priester Lothar Zenetti (1926 – 2019) hat es in seinem „Lied am Grabe“ so ausgedrückt: „Einen sah ich sterbend in das Leben gehn, / und ihm will ich glauben, dass wir auferstehn.“ Wenn man sich auf dieses Paradox einlässt, ändert sich die Lebensperspektive, weil der Tod nicht mehr Endpunkt, sondern Anfang von etwas Neuem wird. In unserem menschlichen Erleben bleiben wir meistens beim Endpunkt stehen: Mit dem Tod ist alles aus. Den Tod als Anfang sieht nur der, dem es gelingt, Vertrauen in ein Gott geschenktes Leben zu entwickeln. Traue ich dem Paradox, dass aus dem Tod neues Leben sprießt? Noch vier Wochen thematisieren die Texte der Gottesdienste dieses Paradox. Und dann nach Pfingsten an jedem Sonntag, weil jeder Sonntag an Ostern erinnert. Auf dieses Osterparadox lasse ich mich ein.

In unserer Gesellschaft ist ein anderes Paradox verblasst. Aus der ersten Zeit der Coronapandemie ist uns das Präventionsparadox bestens vertraut. Durch umfängliche und gezielte Vorbeugungsarbeit konnten wir die schlimmsten Auswirkungen des Coronavirus verhindern. Mittlerweile haben wir durch die Varianten und Subvarianten des Virus, durch die Tests, Impfungen und Genesungen eine neue Situation, so dass die drakonischen Präventions-Maßnahmen von einst wieder nicht mehr notwendig sind. Und doch bleibt eine unberechen-bare Gefahr der Ansteckung und eines möglich schweren Krankheitsverlaufs, so dass einfache Schutzmaßnahmen wie Masketragen und Abstandhalten weiterhin sinnvoll sind.