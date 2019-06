„Christentum – die unbekannte Religion“ : Diskussionsreihe über Glaube wird fortgesetzt

Grevenbroich Im vergangenen Jahr iniitierte Pfarrer Meik-Peter Schirpenbach die Reihe „Christentum – die unbekannte Religion“. Bald geht sie weiter. Der nächste Termin ist zum Pfingstfest in Hemmerden.

So gut, dass Schirpenbach, der für 21 Pfarrgemeinden und etwa 41.000 Gläubige zuständig ist, bereits die Fortführung der Reihe plant. „Der Glaube ist kein Lückenfüller oder im Bereich der Wunder anzusiedeln“, fasst er zusammen, was ihm Menschen aus den vorangegangenen Gesprächen vermitteln.

Kurz vorm Pfingstfest geht es nun am Donnerstag, 6. Juni, in die Kirche St. Mauri in Hemmerden. „Heiliger Geist – Gott in uns“ lautet dann die Überschrift des Abends, der, wie immer, durch eine Art Impulsvortrag vom Pfarrer eingeleitet wird.