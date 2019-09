Bürgerschaftliches Engagement in der Südstadt : Mehrgenerationenplatz wird grüner

Südstadt Aus einem ehemaligen Kinderspielplatz haben Südstädter mit ihrem Förderverein einen multifunktionalen Mehrgenerationenplatz geschaffen. Als nächstes soll dort ein Beet mit Wildblumen gepflanzt werden.

Der Generationenplatz ist ein Erfolg. Und Ansporn für die Kümmerer, weiter zu machen. Es gibt viele umsetzbare Ideen, wie „ihr“ Rückzugsort noch weiter verbessert werden kann. So werden momentan fleißig Wildblumen und Nutzpflanzen angepflanzt. „Wir möchten die Natur in unsere Stadt holen“, erzählt Andrea Conrads-Wendtland, die in der Nähe des Parks wohnt.

Nicht alle Anschaffungen des Generationen-Platzes können gespendet werden. Bei der Finanzierung kostspieligerer Projekte ist der Förderverein Südstadt jedoch einfallsreich. So findet jährlich eine Travestie-Show in der alten Feuerwache statt, aus dessen Einnahmen laut Ulrike Oberbach genug Geld generiert werden kann, um den Generationenplatz aufzuwerten. „Durch die Einnahmen der Shows konnten wir kürzlich ein neues, sicheres Gartenhaus für unsere Gartengeräte kaufen“, erzählt sie. Auf diese Weise wurden ebenfalls die die Fitness-Geräte bezahlt.

Die Oase in der Südstadt ist für Neulinge nicht leicht zu entdecken. Die Adresse an der Friedrich-Ebert-Straße hat sich inzwischen herumgesprochen, längst wird sie nicht nur von Südstädtern genutzt. „Es steht jedem offen, sich hier aufzuhalten“, weiß Andrea Conrads-Wendtland. Bestes Beispiel dafür ist der wöchentlichen Boule-Termin. Dagmar Reschke beispielsweise kommt jeden Donnerstagnachmittag zum Boule-Spielen aus Neuenhausen her. Aber auch an anderen Tagen begibt sich die Rentnerin zum Platz, um bei der Pflege zu helfen. „Mir geht es zwar hauptsächlich um das Boule-Spielen, aber ich möchte auch etwas dafür tun, damit der Platz so schön bleibt, wie er ist“, erzählt sie. Der Platz ist also auch ein wunderbares Beispiel für bürgerschaftliches Engagement. Leider muss das Areal abends zu- und morgens aufgeschlossen werden. Anfangs gab es Probleme mit Vandalismus auf dem Gelände. „Seitdem wir den Platz für die Nacht abschließen, hatten wir überhaupt keine Probleme mehr“, erzählt Oberbach.