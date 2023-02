Großeinsatz der Feuerwehr in Elsen Mehrere Verletzte bei großem Hausbrand in Grevenbroich

Der Brand eines großen Wohnhauses an der Straße „In der Herrschaft“ hat am Montagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Auf allen drei Etagen des Hauses loderten Flammen, die Löscharbeiten dauerten Stunden. Als das Feuer ausbrach, sollen sich 17 Menschen in dem Gebäude befunden haben, insgesamt 18 sind dort gemeldet. Zwei der Bewohner erlitten nach ersten Erkenntnissen Rauchgasvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute verletzt: Einer musste wegen eines chirurgischen Problems ins Krankenhaus, ein weiterer wurde von einem herabstürzenden Fensterrahmen getroffen, war aber kurze Zeit später wieder im Einsatz. Mit den Arbeiten an der Einsatzstelle waren zeitweise mehr als 100 Retter unterschiedlicher Organisationen beschäftigt, plus Polizei.