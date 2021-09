Stadt Grevenbroich stockt auf : Mehr Wildwiesen für den Artenschutz

Solche Blühwiesen sind wertvoller Lebensraum für Insekten. In Grevenbroich stieg die Zahl der Flächen zuletzt deutlich. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Grevenbroich Die Zahl der Quadratmeter im Stadtgebiet, die für Wild- und Blühwiesen vorgehalten werden, ist gegenüber dem Jahr 2020 deutlich gestiegen. Hunde allerdings sollten nicht auf die Wiesen gelassen werden.

Im Vergleich zum Jahr 2020 ist die Fläche, die im Stadtgebiet Grevenbroich für Wild- und Blühwiesen vorgehalten wird, um mehr als 11.000 Quadratmeter gewachsen. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Demnach lag die Quadratmeterzahl im vergangenen Jahr noch bei 51.997. Nun sind es 63.471 Quadratmeter.

Laut Verwaltung verfolgen die Stadtbetriebe seit einiger Zeit das Ziel, mit der Anlage der Wild- und Blühwiesen die Artenvielfalt in der Region zu schützen. „Denn Wiesen Straßen- und Wegeränder sind für Bienen, Schmetterlinge und viele weitere Insekten eine wichtige Nahrungsquelle“, heißt es: Zudem böten Wildwiesen Insekten und anderen Tieren im Winter Unterschlupf und Futter.

Die größte zusammenhängende Wild- und Blühwiesenfläche im Stadtgebiet ist mit mehr als 11.000 Quadratmetern die Apfelwiese zwischen Flutgraben und Erft. Eine weitere große Wildwiese gibt es am Hammerwerk mit 4788 Quadratmetern Fläche, davon 2700 Quadratmeter als Blühwiese. Am Flutgraben wurde 2021 eine weitere Wildwiese auf etwa 4000 Quadratmetern angelegt. Am Schneckenhaus kam eine 2000 Quadratmeter große Blühwiese dazu.