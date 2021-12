Verein will Familien im Bereich der Innenstadt unterstützen : Mehr Sozialarbeit im Bahnhofsviertel

Christian Abels, Sara Clauß und Nicole Ebel (v.r.)stellten das Projekt „Zusammen im Quartier“ vor, das Familienbüro ist zentrale Anlaufstelle. Foto: Wolfgang Walter

Grevenbroich Der Verein Alte Feuerwache will verstärkt Angebote für Familien mit Kindern im Bahnhofsquartier und in der Innenstadt machen. Dafür fließen 100.000 Euro Zuschüsse. Sozialarbeiter sollen auch mit Lasten-Rad auf Tour gehen. Was noch geplant ist.