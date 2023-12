Kultur in Grevenbroich Mehr Museums-Besucher als vor Corona

Über das nun zu Ende gehende Jahr kann er nicht klagen – ganz im Gegenteil: „2023 war für uns sehr gut“, resümiert Kulturamtsleiter Stefan Pelzer-Florack. In den zurückliegenden zwölf Monaten sei es in der Villa Erckens gelungen, wieder an alte Besucherzahlen anzuknüpfen. „Mehr als 13.000 Gäste waren im Museum der niederrheinischen Seele, um sich Ausstellungen, Theatervorführungen oder Konzerte anzusehen“, schildert Pelzer-Florack. Zum Vergleich: Vor Corona waren es im Schnitt rund 12.000 Besucher, die sich jährlich im Grevenbroicher Kultur-Tempel einfanden.