Einbruch in die Humboldt-Gesamtschule : Mehr als 50 iPads gestohlen und im Wasser versenkt

Grevenbroich Die Kripo hat jetzt zwei 19 Jahre alte Männer festgenommen. Den beiden Neussern wird ein Einbruch in die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule vorgeworfen. Dort sollen sie mehr als 50 Tablet-Computer und weitere elektronische Geräte gestohlen haben. Laut Polizei liegt der Wert der Beute im fünfstelligen Bereich.

Die Tat ereignete sich Anfang Oktober, in einer Dienstagnacht. Zunächst hatten die Täter versucht, eine Scheibe einzuschlagen, um in die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in der Südstadt einzudringen. Als das misslang, fuhren sie zur Parkstraße in Grevenbroich und knackten eine Tür der Humboldt-Gesamtschule. Dort machten sie reiche Beute.