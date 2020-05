Kölsche Lieder und Mallorca-Stimmung in Frimmersdorf : Mehr als 4000 Besucher bei den Auto-Konzerten am Kraftwerk

Frimmersdorf Die „Drive In“-Konzerte am Kraftwerk Frimmersdorf sind erfolgreich verlaufen: Mehr als 4000 Menschen aus dem In- und Ausland waren dabei, um die Auftritte von Brings, den Höhnern, Kinderstar Volker Rosin und Mallorca-Künstler Mickie Krause zu verfolgen. Die Besucher kamen sogar aus Luxemburg, Österreich, den Niederlanden und Belgien.

Einige von ihnen verbrachten sogar die Nacht nach dem Konzert vor Ort im Auto, um am nächsten Tag die Heimreise anzutreten. „Das war unglaublich, eine großartige Stimmung“, so Krause über das „Drive In“-Konzert, bei dem die Besucher mit Leuchtstäben in den Autos feierten. Einige „Übermütige“ kletterten sogar auf ihr Dach, wurden dann vom Sicherheitsdienst aber zurück in die Autos geschickt.

Die Idee für die „Drive In“-Konzerte hatte Brings. „Gemeinsam mit der Band sind wir in den nächsten Wochen in Dormagen, Neuss und Bergheim“, berichet Marc Pesch. In Dormagen sind die Brings-Konzerte ausverkauft, für die Auftritte in Bergheim am Kraftwerk Niederaußem und in Neuss auf dem Further Kirmesplatz gibt’s noch Tickets.