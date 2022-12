Adventscafé für Bedürfte Mehr als 120 Senioren-Wünsche erfüllt

Wevelinghoven · Bedürftige Senioren, die sich bei der Tafel mit Lebensmitteln versorgen, erlebten bereits am Mittwoch Nachmittag ihre Weihnachtsbescherung. In der „Erftruhe“ von Sandra Schmitz wurden insgesamt 122 Wünsche erfüllt. Was auf den Wunschzetteln stand.

15.12.2022, 04:50 Uhr

Die Organisatoren Wolfgang Norf, Sandra Schmitz, Gabi und Ralf Rosenberger verteilten zahlreiche Geschenke an bedürftige Senioren. Foto: Wolfgang Walter

Von Rudolf Barnholt