Tafel-Kunden werden in Wevelinghoven verwöhnt Mehr als 100 Senioren-Wünsche wurden in der „Erftruhe“ erfüllt

Wevelinghoven · Rund 70 bedürftige Senioren wurden am Mittwoch in Wevelinghoven mit Geschenken und süßen Speisen verwöhnt. Für die Kunden der Tafel wurde das Fest in der Gaststätte „Erftruhe“ zu einem seltenen, aber schönen Ereignis.

14.12.2023 , 04:50 Uhr

Das Helfer-Team um „Erftruhe“-Wirtin Sandra Schmitz (3.v.r) hat die Bescherung für die betagten Kunden der Tafel vorbereitet. Foto: Wolfgang Walter

Von Rudolf Barnholt