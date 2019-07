Automodelle in Grevenbroich : Mega-Feuerwehr im Miniatur-Format

Grevenbroich Rund 800 Modell-Feuerwehrautos stehen bei Wolfgang Norf in Vitrinen und auf Regalen. Auch Feuerwachen bastelt der 62-jährige, der vielen als Geschäftsführer der Existenzhilfe bekannt ist und früher selbst Feuerwehrmann war.

Die Farbe rot dominiert im Treppenhaus. In Vitrinen an den Wänden warten Hunderte Modell-Feuerwehrautos auf den nächsten Einsatz. Auf den Treppenstufen parken etwas größere Drehleitern, oben in einem Zimmer sind Regale mit einer Vielzahl weiterer Modelle gut bestückt. Mitten drin steht Wolfgang Norf, Herr über den gewaltigen Fuhrpark. Französische, britische, amerikanische, russische, sogar japanische und natürlich deutsche Modelle sammelt, bastelt und verfeinert der 62-Jährige, der vielen Grevenbroichern als Geschäftsführer der Existenzhilfe bekannt ist. Der Verein versorgt mit der Grevenbroicher Tafel Hunderte bedürftige Menschen in der Stadt mit preiswerten Lebensmitteln.

Auch das Innere von Original-Feuerwehrfahrautos kennt er gut. Der gebürtige Hildener war früher als freiwilliger Feuerwehrmann in seiner Heimatstadt aktiv. Rasch holt er aus den Vitrinen ein Löschgruppenfahrzeug und ein Tanklöschfahrzeug heraus. „Mit den Vorbildern sind wir damals in Hilden ausgerückt“, berichtet er.

Über die Freiwillige Feuerwehr fing auch das Hobby an. „Wir haben Feuerwehr-Planspiele angefertigt“, die Landschaften mit Häusern, Straßen und natürlich mit kleinen Feuerwehrautos dienten der Ausbildung. Wolfgang Norf begann, selbst einige Wiking-Modelle zu kaufen, bald kamen Fahrzeuge anderer Hersteller hinzu. Später fertigte er aus Bausätzen Modelle. „Einige Modelle waren mir zu undetailliert, so dass ich sie verfeinerte – etwa neue Außenspiegel montierte, oder sie neu lackierte“, schildert Norf. Aus Kupferdraht-Isolierungen entstanden Feuerwehrschläuche. Beispielsweise auf Märkten stößt der Grevenbroicher auf Modelle, die in seiner Sammlung noch nicht vorhanden sind – etwa auf einen Citroen, „den entdeckte meine Frau auf einem Markt in Belgien zwischen Lampen.“ Für fünf Euro wechselte das Modell seinen Besitzer, die Bandbreite beim Preis reicht in seltenen Fällen bis mehr als 100 Euro. Besonders mag Norf die Modelle der Dampfspritzen und Handdruckspritzen aus der Zeit, als die Feuerwehr bei Alarm noch mit Pferden ausrückte.