Nachruf auf einen Künstler Matthias Hintz ist gestorben

Er wurde an der Saale, in Merseburg, 1959 geboren, hat in Hülchrath gelebt und gearbeitet, war einst ein Meisterschüler von Uecker, hat unzählige Ausstellungen gemacht oder war an ihnen beteiligt, seine Werke sind in namhaften Sammlungen verewigt. Nun ist Matthias Hintz, der mit einem seiner „Köpfe“ in den 90iger Jahren das NGZ-Kunstblatt gestaltet hat, gestorben.