Neues Gutachten in Auftrag gegeben Massiver Bodenaustausch im Schlossstadion soll „absoluter Blödsinn“ sein

Ganz wichtig ist ihm, „in die Köpfe aller zu kriegen, dass es hier nicht um das TuS-Stadion geht, sondern um das Schlossstadion.“ Ein Ort, an dem von den vier ansässigen Vereinen – neben dem TuS Grevenbroich sind das der TK Grevenbroich (Leichtathletik), der Kanu-Club Grevenbroich und der TC Rot-Weiß Grevenbroich (Tennis) – mit rund 1000 Mitgliedern in 23 Disziplinen Sport getrieben wird. Und das trotz schwieriger Bedingungen auf Top-Niveau. Obwohl die Stadtbetriebe zwischenzeitlich einen Teil der Laufbahn sperrten – ausgerechnet zu der Zeit, in der sich seine talentierten Leichtathletinnen auf die Deutschen Meisterschaften vorbereiteten, liefert der TK Grevenbroich ab. „Der dort betriebene Leistungssport und dessen Erfolge sind das Aushängeschild für den Sport in Grevenbroich“, hebt Troles hervor.