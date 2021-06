Corona-Schutzverodnung in Grevenbroich : Maskenpflicht in der City auch ohne Hinweisschilder

Nicht vergessen: Masken sind in der Grevenbroicher Innenstadt weiter gefragt. Foto: dpa/Daniel Karmann

Grevenbroich Die Stadt hat die Hinweis-Schilder zum Maskentragen in der Fußgängerzone entfernt. Das heißt aber nicht, dass der Schutz jetzt einfach abgenommen werden kann. Welche Regelung Passanten etwa auf Kölner und Breitestraße beachten müssen.

Es war so einfach: Die Schilder mit der Schutzmaske an den Eingängen zur Fußgängerzone waren der optische Hinweis: Spätestens ab hier Maske aufsetzen. Jetzt hat die Stadt die Schilder, die auf die Maskenpflicht hinweisen, dort abgebaut. Doch der Mund-Nasen-Schutz muss in der Grevenbroicher Innenstadt weiterhin zur Hand sein und in den meisten Teilen der Fußgängerzone getragen werden Darauf weist die Stadtverwaltung hin. „Die Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung sind weiter in Kraft“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner. Bei der Frage „mit“ oder „ohne“ kommt es nämlich auf die Entfernung zu Geschäftseingängen an. Das heißt: In den allermeisten Teilen der Geschäftsstraßen herrscht Maskenpflicht auch ohne Hinweis.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt die Schilder aufgestellt. Anlass war laut Renner „eine Verfügung des Rhein-Kreises Neuss, in bestimmten Bereichen eine allgemeine Maskenpflicht einzuführen. In Grevenbroich galt das für die Fußgängerzone unter anderem mit Kölner Straße, Breitestraße, Marktplatz, Steinweg, Oelgasse und Synagogenplatz“. Diese Verfügung sei gegen Jahresende ausgelaufen. Wir haben die Schilder danach stehen gelassen, um darauf aufmerksam zu machen, dass in der Fußgängerzone weitestgehend weiter Maskenpflicht besteht. Da wir aber verstärkt Fragen erhalten haben, warum die Schilder dort weiter stehen und sie nicht abgebaut werden, haben wir uns nun entschlossen, sie zu entfernen“, sagt Renner. Die Stadt Neuss hat sich dagegen entschlossen, die Hinweise hängen zu lassen.