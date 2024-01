Historisches Industriegebäude im Kraftwerk Frimmersdorf Alte Maschinenhalle soll Leuchtturm-Projekt werden

Alle Beteiligten hüllen sich noch in Schweigen. Doch in Kürze wollen sie das noch gut gehütete Geheimnis um die Zukunft des Kraftwerks Frimmersdorf lüften. Wird die gewaltige, mehr als 500 Meter lange Maschinenhalle ein für alle Mal abgerissen oder blüht ihr eine spektakuläre Zukunft als Leuchtturmprojekt des Strukturwandels im Rheinischen Revier? Was bisher bekannt ist.