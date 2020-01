Katholische Pfarre St. Martinus Wevelinghoven : Martinus-Forum wird neuer Ort der Begegnung

Wevelinghoven Ein Haus für alle soll es sein, ein lebendiger Ort für Glauben und Kultur: das Martinus-Forum neben der katholischen Pfarrkirche in Wevelinghoven. Die Besonderheit: Alt und neu gehen eine Symbiose ein.

Etwas muss die Gemeinde aber noch auf das Martinus-Forum warten: Wahrscheinlich im Herbst wird sie nach mehrjähriger Improvisation wieder ein eigenes Pfarrzentrum haben, später als geplant. Eigentlich sollte das Alte Pastorat Ende 2019 und der Neubau im April 2020 fertig sein. „Die Ausschreibungen für den Bau haben länger gedauert als erwartet“, ebenso einige Arbeiten im angrenzenden Pastorat, erläutert Coenen. Im Januar/Februar werde im historischen Gebäude der neue Boden verlegt, danach die Küche aufgebaut. Die alte Stein-Fassade wird noch geschlämmt. Voraussichtlich im April soll sich das Alte Pastorat in neuem Glanz präsentieren. Danach ist an einen Tag der offenen Tür gedacht, doch „größere Veranstaltungen sind noch nicht möglich“, da sich die Toiletten im Neubau nebenan befinden. Der wird wohl im Oktober fertig sein, zurzeit ist es in den neuen Mauern noch kalt und zugig. „Wir warten auf die Fenster“, sagt Coenen, danach soll der Innenausbau erfolgen. Auf 350 Quadratmetern Nutzfläche entstehen oben der Pfarrsaal, darunter werden, ebenfalls mit viel Licht und mit Zugang zum Garten, die Jugendräume und die Kinderbibliothek untergebracht. Nachdem die früheren Räume im Gebäude der Kruchen-Stiftung dem Seniorenzentrum Martinus-Stift gewichen waren, musste die Gemeinde räumlich mit Provisorien leben. „Die Jugendarbeit hat darunter etwas gelitten, sie soll wieder intensiviert werden“, sagt Coenen.