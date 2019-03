Stadtparteitag in Grevenbroich : Schumacher bleibt Chef der FDP

Zufriedene Gesichter bei der FDP: (v.l.) Bijan Djir-Sarai MdB, Markus Schumacher, Steffen Büttgenbach und Peter Cremerius. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Ein großer Vertrauensbeweis: Der gesamte Vorstand wird einstimmig wiedergewählt.

Markus Schumacher geht mit mächtig Rückenwind in sein zehntes Jahr als Vorsitzender der FDP in Grevenbroich. Beim Stadtparteitag wurde der 34-jährige Gindorfer einstimmig in seinem Amt bestätigt. Und nicht nur er: Auch alle anderen Vorstandsmitglieder erfuhren am Mittwochabend eine Wiederwahl ohne Gegenstimme. „Dieses Ergebnis freut mich – und es zeigt, wie geschlossen und stark die Freien Demokraten in Grevenbroich sind“, sagte Schumacher.

Weiterhin an der Seite des Parteichefs: Vize-Vorsitzender Steffen Büttgenbach aus Wevelinghoven. Darüber hinaus nimmt Margot Becker in einer weiteren Amtszeit die Aufgaben der Schatzmeisterin wahr, als Schriftführer ist nach wie vor Peter Cremerius im Amt. Ergänzt wird der Vorstand durch die Beisitzer Marina Cabibbo, Erika Voets, Horst Weiner, Jannik Möller, Tim Tressel und Frithjof Probst. Aufmerksamer Beobachter der Wahlen war der in Grevenbroich lebende Bundestagsabgeordnete Bijan Djir-Sarai.

Ein Name stand beim Stadtparteitag ganz besonders im Mittelpunkt: Hans-Joachim Streichhardt, der in der Stadt als liberales Urgestein gilt. Seit 50 Jahren engagiert sich der Neuenhausener für die Freidemokraten – dafür gab es ein Dankeschön des Stadtparteichefs. Von 1999 bis 2004 war Streichhardt im Rat der Stadt vertreten, danach engagierte er sich als Sachkundiger Bürger und ist „ständiger Gast“ der Fraktionssitzung der FDP. „Wenn sich jemand Kommunalpolitiker nennen darf, dann Hans-Joachim Streichhardt“, sagte Markus Schumacher. „Er kämpft wie kein anderer für seinen Heimatort Neuenhausen.“

Beim Stadtparteitag wurde nicht nur gewählt und geehrt, sondern auch gearbeitet. Zwei Anträge wurden verabschiedet, die nun von der Fraktion in den Rat eingebracht werden. In dem einen fordern die Liberalen die digitale Stadtverwaltung, die Bürgern künftig den Weg zum Rathaus ersparen soll. Der andere dreht sich um den Strukturwandel, den die FDP auch als Chance sieht. „Die zu erwartenden Zahlungen des Bundes ermöglichen es, kluge Ideen für Ansiedlungen zu schmieden, um Grevenbroich in eine gesunde und lebenswerte Zukunft zu führen“, sagte Schumacher.