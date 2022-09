In Grevenbroich-Noithausen : Marien-Oktav mit neuem Konzept

Noithausen Bis Sonntag gibt es Gottesdienste, einen Evensong am 13. September und ein Abschluss-Konzert am 18. September. Es ist aber auch Zeit für stilles Gebet. Unter welchem Leitwort die Oktav in Noithausen in diesem Jahr steht.

Die mit Blumen geschmückte Muttergottes-Statue steht für eine Woche im Mittelpunkt der Marien-Oktav in der Noithausener Pfarrkirche St. Mariä Geburt. „Das Wesentliche geschieht im Verborgenen“, lautet das Leitwort, unter das das Oktav-Team um Pastoralreferentin Maria Cieslik die bis zum Sonntag, 18. September, laufende Wallfahrtswoche gestellt hat. Pilger aus dem Katholischen Sendungsraum Grevenbroich und Rommerskirchen, aber auch aus Jüchen und anderen Orten, werden in Noithausen erwartet. Am heutigen Dienstag, 13. September, beginnt um 19.30 Uhr in der Kirche ein Evensong mit dem Chor Horizont, die geistliche Leitung hat Maria Cieslik.

Die geschmückte Muttergottes-Statue in der Kirche. Foto: Oktav-Team

Das Konzept bei der Marien-Oktav unterscheidet sich von dem früherer Jahre. 2020 und 2021 hatte sich die Oktav auf stilles Gebet in der Kirche vor dem Madonnenbild beschränkt. In diesem Jahr wurde das Angebot wieder erweitert, kommen Gottesdienste und andere Termine hinzu. Doch – im Gegensatz zur Zeit vor Corona – sind nicht für jeden Tag Messen eingeplant. In den Tagen bis Freitag ist von 15 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 15 bis 17 Uhr Gelegenheit für stilles Gebet. „In den vergangenen beiden Jahren haben viele Pilger erklärt, dass sie es als wohltuend empfinden, sich in der geöffneten Kirche zum Gebet hinzusetzen, zu beten und zur Ruhe zu kommen“, sagt Ute Trienekens vom zehnköpfigen Oktav-Team.

Das stille Gebet passt auch zum Leitwort der Marien-Oktav. In der Predigt beim Eröffnungsgottesdienst am vergangenen Sonntag betonte Diakon André Klein, wie wichtig es gerade in der aktuell verdichteten Zeit sei, in sich zu gehen – zu reflektieren, wer und was für das Leben des einzelnen wichtig ist. Gebetsanliegen gebe es zur Genüge, betont das Oktav-Team: Der Ukraine-Krieg und seine Folgen beispielsweise, die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Überschwemmungskatastrophe 2021. Die unsichere Zukunft belaste die Menschen. „Viele werden nachdenklicher und tiefgründiger. Sie reflektieren ihr Glaubensleben, überprüfen das Mensch- und Christ-Sein“, stellt das Team fest.

Die weiteren Termine während der Noithausener Marien-Oktav: Am Donnerstag, 15. September, 9.15 Uhr, steht eine Frauenmesse mit Pfarrer Christoph Reck auf dem Programm. Den Abschluss-Gottesdienst hält am Sonntag, 18. September, 9.30 Uhr, Pfarrer Meik Schirpenbach.

Ab 15 Uhr ist am Sonntag, 18. September, in der Pfarrkirche das Konzert Ave Maria zu hören. Dabei wirken Sven Morche am Klavier, Mechtild Aust (Sopran) und Angelika Euler (Flöte) mit.

Die Bewirtung nach den Messen gibt es in diesem Jahr bei der Wallfahrt nicht. „Viele Pilger haben es geschätzt, hier im Anschluss mit anderen zusammenzukommen, die sie vielleicht längere Zeit nicht gesehen haben. Aber die Bewirtung ist wegen der Pandemie nicht machbar, die Menschen würden im Pfarrzentrum zu dicht nebeneinander sitzen“, sagt Ute Trienekens.