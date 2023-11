Empfang der FDP im Bernardussaal Marie-Agnes Strack-Zimmermann hält Festrede für Jubilar Peter Cremerius

Der Jubilar konnte es kaum glauben: „Ich werde geehrt für etwas, was ich gerne und aus Überzeugung tue“, freute sich Cremerius. 40 Meter vom Bernardussaal entfernt wurde er 1953 geboren. Er wuchs in Grevenbroich auf und studierte in Düsseldorf Medizin. Er lebte in Bayern und in Düsseldorf. In Murnau lernte er seine Frau Heike kennen. Er kam jedoch immer wieder nach Grevenbroich zurück, wo er als Hausarzt praktizierte und von 2006 bis 2018 Präsident des Bürgerschützenvereins Grevenbroich war.