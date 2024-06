Kultur in Grevenbroich Ein Margariten-Feld fürs Niederrhein-Museum

Info

Die aktuelle Sommerausstellung Flowers bietet auch ein Rahmenprogramm. Folgende Veranstaltungen sind geplant:

Kunst Passend zur Ausstellung wird an 9. Juli um 14 Uhr ein Kreativ-Workshop angeboten. In einem blauen Bauwagen können Kinder zwischen fünf und zehn Jahren wahlweise Blumen oder Eichhörnchen aus Holz fertigen. Am 23. Juli, ebenfalls ab 14 Uhr, werden Blumenmotive auf Leinwand gemalt.

Film Am 31. Juli, 15 Uhr, wird mit Originalfilmdokumenten an die Landesgartenschau 1995 erinnert. Bei dieser Gelegenheit wird auch die WDR-Übertragung der Eröffnungsfeier zu sehen sein. Anmeldung unter 02181 608656.

Musik Noch nicht terminiert ist eine musikalische Veranstaltung zur Sommer-Ausstellung. Kulturamtsleiter Stefan Pelzer-Florack will passende Lieder zur Schau interpretieren – von „Where the wild roses grow“ von Nick Cave bis hin zu „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef.