Nach Drohung gegen Stadtmitarbeiter : Spezialeinheit nimmt Grevenbroicher in seiner Wohnung fest

Grevenbroich Beamte einer Spezialeinheit haben am Mittwochabend einen Mann festgenommen. Der 43-Jährige hat zuvor gedroht, Mitarbeiter der Stadt mit Waffen zu attackieren. Da er einen verwirrten Eindruck machte wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Der 43-Jährige begab sich daraufhin mit Hund in seine Wohnung und wählte den Notruf der Polizei. Er gab an, bewaffnet zu sein. Nachdem die Polizeibeamten aus der Wohnung Schussgeräusche gehört hatten, nahm sie den Grevenbroicher kurz vor 21 Uhr durch Spezialeinheiten widerstandslos und unverletzt in der Wohnung fest. Bei der Durchsuchung wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Weitere Personen befanden sich nicht in den Räumlichkeiten.