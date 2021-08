An der Autobahn-Ausfahrt Grevenbroich : Mann mit Sturmhaube baut Unfall in gestohlenem BMW

Die Polizei im Einsatz (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Grevenbroich Nachdem seine Tarnung bei einem Halt am Rastplatz Vierwinden aufgeflogen war, legte ein mutmaßlicher Autoknacker auf der A46 eine filmreife Flucht hin. Dann kam es zum Crash.

Von Christian Kandzorra

Ein mutmaßlicher Autoknacker ist in der Nacht zu Mittwoch beim Versuch, der Polizei zu entkommen, verunglückt. Mit seinem Diebesgut – einem BMW 440i – prallte er an der Autobahn-Ausfahrt Grevenbroich in einen Erdwall und konnte nicht mehr weiterfahren. Der Mann flüchtete und konnte bisher nicht gefasst werden. Gestohlen worden war der Wagen am Dienstagabend zwischen 19 und 21 Uhr im Essener Stadtteil Bredeney.

Wie die zuständige Polizei in Essen mitteilte, wurde der Verdächtige gegen 0.30 Uhr auf dem Rastplatz Vierwinden durch die Besatzung eines Streifenwagens entdeckt. Der Wagen wirkte auf die Polizisten verdächtig, weil er sich zurückgezogen auf dem Parkplatz befand. Als sich der Streifenwagen näherte, entdeckten die Beamten einen Mann mit Sturmhaube auf dem Fahrersitz.

Der Täter startete den schwarzen BMW daraufhin, setzte abrupt zurück, streifte dabei einen parkenden Lastwagen und fuhr mit Vollgas auf die Autobahn in Richtung Heinsberg. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, verlor aber den Sichtkontakt zu dem Flüchtigen. Einige Hundert Meter weiter, an der Abfahrt Grevenbroich, entdeckten sie schließlich das Fahrzeug. Der Flüchtige hatte offenbar die Kontrolle verloren, als er die Autobahn bei Grevenbroich verlassen wollte. Das Auto blieb in einem Erdwall stecken und wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrtauglich war.

Als die Polizisten sich dem Wrack näherten, war der Täter bereits verschwunden. Er flüchtete wohl zu Fuß weiter, in welche Richtung ist unbekannt. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Mann ein. Wie ein Sprecher der Polizeibehörde in Essen auf Anfrage mitteilte, sollte auch ein Hubschrauber angefordert werden – durch die schlechten Witterungsverhältnisse jedoch konnte dieser nicht starten. Die Beamten vor Ort fahndeten dennoch; zum Einsatz kam auch ein Mantrailer-Hund. Allerdings verlor das Tier die Spur.

Dass der BMW mit Mettmanner Kennzeichen in Essen-Bredeney entwendet worden war, stellten die Beamten erst nach der Verfolgungsfahrt fest. Das Auto gehört eigentlich einem 57-Jährigen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen auf der Straße Heierbusch in Essen-Bredeney, auf dem Rastplatz Vierwinden oder an der Autobahn-Anschlussstelle Grevenbroich gemacht haben.