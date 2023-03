Goldene Hochzeit in Grevenbroich Aus einer Jugendliebe wurden bei den Zeppenfelds 50 Ehejahre

Manfred (74) wurde in Flensburg geboren und verbrachte die ersten Lebensjahre in Herne. Eingeschult wurde er in Essen. Mit seiner Familie zog er mehrmals um. Essen, Gelsenkirchen und Düsseldorf waren seine Wohnorte. In Düsseldorf machte er Abitur, an der Ruhruni Bochum studierte er Chemie und promovierte schließlich. Seine Bernie traf der Jubilar auf Familienfeiern, Hochzeiten und Taufen immer wieder. „Die Sympathie war sofort auf beiden Seiten vorhanden. Wir haben uns immer gut ergänzt“, erzählt der Jubilar. „Da Manfred gut in Mathe war, hat er mir Nachhilfe gegeben“, erzählt die 72-jährige.