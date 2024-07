Steven Sürder präsentiert ersten Schlager „Stevie Bikini“ aus Grevenbroich macht „FKK“ am Ballermann

Die Familie Ostermann, Dirk als „Zipfelbube“ und gemeinsam mit Ehefrau Britta als „2Glamur“ schon Jahrzehnte auf den Schlagerbühnen zu Hause, trägt auch eine nicht geringfügige „Mitschuld“ am Entstehen von „Stevie Bikini“ und „FKK in Afrika“. „Die Idee für den Song ist bei uns an einem schönen Abend beim Grillen am Pool entstanden“, verrät Britta Ostermann auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Ehepaare Sürder und Ostermann sowie deren jeweils drei Kinder sind eng befreundet, seitdem sie für einen Fernsehsender in der Doku-Soap „Auf fremden Sofas“ aufgetreten waren. „Und plötzlich stand Steven in einem Bikinioberteil von mir in unserem Garten“, erzählt Britta Ostermann.