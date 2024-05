Voller Erfolg in Wevelinghoven 35. Auflage des Maimarktes erwies sich als absoluter Publikumsmagnet

Ganz klar: Die Gastronomie profitierte wieder vom Maimarkt. Hässlichkeit kann erwünscht sein: Vintage Cars an der Benzstraße im Industriegebiet präsentierte ausschließlich ältere BMW-Fahrzeuge wie das Fünfer-Coupé als Cabrio. Dass ein alter Dreier aussieht wie vom Schrottplatz auferstanden, sollte so sein. Das Auto im „Rat-Look“ hat unter der Haube mächtig Dampf. Zu den Vereinen, die sich vorstellten, gehörte gestern auch der BV Wevelinghoven. Michael Landen und Hannah Sturm suchen vor allem Mädels, die Spaß am Fußball haben. Und Ralf Rosenberger vom Bürgerschützenverein Wevelinghoven erklärte: „Wir sind ein Bürgerschützenverein zum Anfassen.“ Und ein Schützenverein, der jetzt sein 100-jähriges Bestehen feiert, ebenso wie die Jäger und die Grenadiere. Für die Letzteren sprach Patrick Jansen: „Wir sind sehr glücklich, denn unsere Veranstaltungen werden gut angenommen und unsere Schützen bringen auch Ideen ein.“ Das Grenadiercorps wird mit folgendem Slogan beworben: „Grenadiercorps – auf der Suche nach Freunden fürs Leben.“ Der Bürgerschützenverein veranstaltet übrigens am 9. August einen großen Festabend. Durch den Abend führt mit Martin Schops ein hervorragender Büttenredner zu Karneval.