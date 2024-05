Am 26. Mai 2024 geht es in die 35. Runde Mehr als 100 Aussteller beim Maimarkt in Wevelinghoven

Auch in diesem Jahr wird wieder ein kostenloser Shuttlebus angeboten. Er bringt die Gäste bequem von den Parkplätzen an der ehemaligen Zuckerfabrik und am Pick-Baumarkt zum Eingang des Festgeländes an der Poststraße. Weitere Kfz-Parkplätze stehen an der Realschule am Heyerweg sowie bei Actega und Trink Gut an der Rudolf-Diesel-Straße zur Verfügung. Fahrräder, so empfiehlt die WIG, können in der Gasse direkt hinter der Kita „Wirbelwind“ abgestellt werden.