Fröhlicher Besucher auf vier Pfoten : Tierischer Mitarbeiter Mailo hilft Senioren im Lindenhof

Grevenbroich Mailo ist der neue Star im Lindenhof. Der junge Australian Shepherd sorgt für gute Laune im Seniorenzentrum - und er bringt sogar verschlossene Menschen zum Strahlen. Jetzt wird er zum „Akademiker“ ausgebildet.

Er ist noch recht neu im Team, aber sicher schon einer der beliebtesten Mitarbeiter im Seniorenhaus Lindenhof: Mailo, knapp einjähriger Australian Shepherd, zaubert Bewohnern wie „Kollegen“ ein Lächeln ins Gesicht, wenn er hinter seinem gelben Ball herjagt, sich übers weiche Fell streicheln lässt oder sich ein Leckerli abholt. Lautes Bellen oder Knurren? Fehlanzeige! Noch ist der entspannte Rüde in „Teilzeit“ angestellt, denn in wenigen Tagen beginnt erst seine eigentliche Ausbildung zum „Besuchshund“. Wenn er die Prüfung Anfang 2023 besteht, ist Mailo also quasi ein Akademiker.