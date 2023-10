Grevenbroicher Arzt setzt auf Therapie aus den USA Magenballon statt Abnehmspritze

Alle reden von der Abnehmspritze, seitdem der Hype aus den USA über den Atlantik geschwappt ist. Doch der Grevenbroicher Arzt Joachim F. Treppmann ist bei den Spritzen zurückhaltend, wegen möglicher Nebenwirkungen. In der Gemeinschaftspraxis MVZ an der Bahnstraße setzt er auf eine andere Therapie, die Magenballon-Therapie, die ebenfalls in den USA entwickelt wurde.