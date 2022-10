Kultur in Grevenbroich : Männer mit Heiligenschein und Parasiten auf einem Stuhl aus Stoff

Grevenbroich Aus der Produzentengalerie Judith Dielämmer ist jetzt vorübergehend ein „Oktobersalon“ geworden. Sieben Künstler, darunter drei Gäste, sorgen für eine facettenreiche Ausstellung. Was es Am Markt 16 zu sehen gibt.

Normalerweise heißt es ja, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Stefan Kaiser aus Viersen zeigt, dass dies durchaus möglich ist. Der Baum wird bei ihm zum Kommunikator. Er kann zwar nicht sprechen, dafür hat der Künstler schriftliche Botschaften eingearbeitet, die aber nur sehr mühsam zu entziffern sind. Was auf den ersten Blick erkennbar ist, ist die Akribie, mit der Kaiser arbeitet.

Nicola Hupperich aus Wallrath hat einen Gipsabdruck von ihrem Oberkörper genommen als Grundlage für ihren liegenden Torso, der an unzähligen transparenten Fäden hängt. Neben Aquarellen sind auch Fotos von Nicola Hupperich zu sehen, und ein Objekt, bestehend aus Hörnern, die von Vogelkrallen festgehalten werden. Georges Dupont, der an der Düsseldorfer Kunstakademie studiere, orientiert sich an Werken von Künstlern wie Pieter Bruegel und Hieronymus Bosch, greift Details auf und setzt diese Ausschnitte in Delfter Blau um. Diese Farbe wertet der Künstler als Verharmlosung, weckt sie doch Assoziationen an das entsprechende Porzellan und damit gediegene, gutbürgerliche Tischkultur. Werner Franzen zeigt Objekte, die personenbezogener kaum sein könnten: Seine Arbeiten basieren auf Kleidungsstücken von Frauen, denen er mit Kleber eine steife Konsistenz verliehen hat.