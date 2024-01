Feuerwehr in Grevenbroich Mängel-Beseitigung an neuer Feuerwache dauert an

So hatte das Dreier-Bündnis erfahren, dass es Schäden an Türdichtungen wegen unebenen Drainage-Rinnen geben soll. Nach Auskunft der Stadt besteht so ein Mangel tatsächlich – allerdings nur an einer Tür, und das auch nicht schwerwiegend. Ob die benannte Ursache zutreffend ist, soll bei einem Ortstermin geklärt werden. Ein anderes Problem besteht bei einer Tür, die von der Waschhalle nach draußen führt. „Sie ist, durch welchen Umstand auch immer, an den Bändern stark beschädigt“, sagt Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen. Die Tür soll nicht zu retten sein und muss wohl ausgetauscht werden.