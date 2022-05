Straftat in Grevenbroich : Mädchen beobachten Fahrraddieb und helfen bei Festnahme

Dank der Hilfe der Mädchen konnte der Fahrraddieb überführt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Grevenbroich Am Samstag, 7. Mai, gegen 15 Uhr, kam drei jungen Zeuginnen ein Unbekannter sehr verdächtig vor. Das aufmerksame Trio beobachtete einen Mann, der am Fahrradhäuschen an der Timbornstraße ein schwarzes Fahrrad aufbrach und mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung flüchtete. Die Mädchen reagierten sehr clever.

Die Mädchen (im Alter von 10 und 11 Jahren) entschieden sich, ihre Beobachtungen der Polizei zu melden und suchten die Wache in Grevenbroich auf. Das aufgeknackte Fahrradschloss sowie einen abgebrochenen Ständer transportierten die Kinder spurenschonend in einem Pullover und übergaben sie den Beamten.

Etwa drei Stunden später fiel einer Streifenwagenbesatzung ein stark alkoholisierter Mann an der Rückseite des Bahnhofs Grevenbroich auf, der augenscheinlich Fahrradschlösser manipulierte. Die Beamten staunten nicht schlecht, als die den Mann sahen. Er passte genau auf die Beschreibung der Mädchen. Eine Überprüfung des 30-Jährigen zeigte, dass dieser mit Haftbefehl gesucht wird. Die Polizei stellte das aufgebrochene Rad sicher und nahm den alkoholisierten Verdächtigen mit auf die Wache.

Das Kommissariat 24 hat die Ermittlungen nun aufgenommen und prüft den Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Weitere Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.