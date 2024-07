Filialleiter gibt den Schlüssel ab Kommt das Aus für die Soccerhalle in Gustorf?

Gustorf · Vor fast einem Jahr übernahm ein neuer Betreiber die Soccerhalle in Gustorf – zum 1. August gibt er nun den Schlüssel ab. Wie das Geschäft bisher lief, was in der Halle geändert wurde und warum er aufhört.

26.07.2024 , 16:38 Uhr

Schweren Herzens muss Gerrit Kramer, Filialleiter der Soccerhalle in Gustorf, den Schlüssel abgeben. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Sarah Kohn