Drei Strecken zur Auswahl : Grevenbroich macht bei der Raderlebniswoche mit

Grevenbroich Unter dem Motto „Stand.Land.Fluss“ beteiligen sich insgesamt 64 Kommunen zwischen Rhein und Maas mit insgesamt 94 verschiedenen Routen-Tipps an der erstmalig stattfindenden Raderlebniswoche. Auch die Stadt Grevenbroich macht mit.

Wegen der Corona-Pandemie musste der Niederrheinische Radwandertag in diesem Jahr ausfallen. Dafür haben Radler die Möglichkeit, in der letzten Woche der Sommerferien – vom 8. bis zum 15. August – den Niederrhein mit seinen reizvollen Landschaften, Wasserläufen und interessanten Ortschaften auf ausgewählten Radtouren zu erleben.

Wie Rathaussprecher Lukas Maaßen mitteilt, beteiligt sich Grevenbroich mit den Routen 86, 87 und 93. Sie führen nach Langwaden, Rommerskirchen und in die Nachbarstadt Dormagen. Die Strecken sind zwischen 20 und 38 Kilometer lang. Zudem gibt es zwei Routen, die in Jüchen (90 und 91) und Neuss (92) beginnen und das Stadtgebiet berühren. Ausgetüftelt wurden die Grevenbroicher Strecken von den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).

Die Teilnehmer können an einem Gewinnspiel mit vielen Preisen teilnehmen. „Hierzu müssen mindestens zwei Schlüsselworte an den Infopunkten einer der 94 Routen notiert werden“, sagt Maaßen. Die Schlüsselwörter in Grevenbroich sollen zeitnah zur Veranstaltung ausgelegt werden – eines an der Litfaßsäule vor dem Alten Rathaus in der Innenstadt, das andere am Radfahr-Knotenpunkt 31, der gegenüber des Langwadener Zisterzienserklosters liegt.